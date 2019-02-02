كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - في سرية تامة.. زفاف رامز جلال وجميلة عوض

فرض صناع فيلم “سبع البرومبة” طوقاً من السرية على كواليس تصوير مشاهد حفل زفاف بطل الفيلم رامز جلال والنجمة جميلة عوض، وطالبوا كل من شارك في تصويره، عدم نشر اية صور أو تفاصيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره واحداً من أهم مشاهد الفيلم المقرر عرضه خلال أسابيع قليلة.

حفل الزفاف تم تصويره في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بمشاركة نجوم الفيلم رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وسيتبقى يوم واحد لاستكمال تصوير الفيلم، وبعده يدخل مخرج العمل محمود كريم مرحلة المونتاج والمكساج استعداداً لعرضه في دور العرض السينمائي، ويظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

يذكر أن فيلم “سبع البرومبة” تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويظهر رامز في العمل بشخصية مهندس معماري يقع في عدة مواقف تقلب حياته رأساً على عقب.