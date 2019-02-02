كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - دور علي كلب هنا الزاهد وإحصل علي ١٠ ألاف جنيه مكافأه
شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة لها عبر يوميات حسابها الرسمي على تطبيق الصور "انستجرام"، ظهر فيها كلبها الذي ينتمي إلى نوعية الـ «جيرمن شيبرد»، والذي فقدته قبل أيام.
وأعلنت هنا الزهد، عن فقدانها للكلب يوم الأحد 27 ديسمبر الماضي في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، ووضعت مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لمن يعثر عليه.
وعلى جانب آخر، تنتظر هنا الزاهد، عرض فيلمها الجديد «قصة حب» بالسينمات خلال فبراير الجاري بالتزامن مع عيد الحب، والذي تشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم، وهو من سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.
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