كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - أنقرة تعتقل قياديا بارزا في العمال الكردستاني على صلة بإسرائيل
داود باغستاني
ألقت السلطات التركية القبض بعملية أمنية في ولاية أضنة التركية على قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني، كان معنيا بتنظيم لقاءات حزبه مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وقالت النيابة العامة التركية اليوم السبت، إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة الدرك في ولاية مرسين، كشفت بعملية دقيقة أن "داوود باغستاني المرتبط بما يسمى المجلس التنفيذي لحزب العمال الكردستاني، ينشط لصالح التنظيم /حزب العمال الكردستاني/ في مرسين وأضنة تحت اسم مستعار هو، جان بولوت تورغاي".
وتم في العملية الأمنية مصادرة تسجيلات لكلمات ألقاها باغستاني سابقا في معسكرات الحزب في العراق، وكشفت عن ترويجه لأنشطة حزبه عبر حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت النيابة التركية، أن باغستاني كان رئيسا لـ"المعهد الإسرائيلي الكردي"، وعمل في السنوات السابقة وسيطا لتنظيم لقاءات حزبه مع ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة.
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