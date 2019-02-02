كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - إحالة أوراق أمين الشرطة المتهم بقتل مواطن ووالده أمام كنيسة بالمنيا للمفتى



قررت محكمة الجنايات بالمنيا بإحالة أوراق مصطفى خليفة أمين الشرطة المتهم بقتل كمال عماد ووالده عماد كمال صادق أمام كنيسة بمدينة المنيا إلى فضيلة المفتى لاتخاذ الرأى الشرعى حول إعدامه. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة القتل العمد للمتهم مع سبق الإصرار بعدما استمعت لأقوال الشهود الذين أكدوا ارتكاب الجريمة كما ضمت النيابة تقارير الطب الشرعى والتى أشارت إلى إصابة المجنى عليهما لعيارين ناريين مما أودى بحياتهما كما تم تفريغ المقاطع المرئية التى رصدتها كاميرات المراقبة بمسرح الواقعة المتضمنة تصوير المتهم حال ارتكابه الجريمة، كما ضمت التحقيقات إقرار المتهم بارتكابه لجريمة القتل عمدًا باستخدام سلاحه الأميرى.

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