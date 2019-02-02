كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - ماجد المهندس يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "١٢٢"

طرح المطرب ماجد المهندس أغنية بحبك لتصبح الأغنية الرسمية للفيلم، وذلك مع اقتراب الاحتفال بعيد الحب، كما نشرت الصفحة الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو من كليب الأغنية.

ويتصدر الفيلم إيرادات السينما المصرية لمدة تجاوزت الـ 30 يوماً على التوالي، بإيرادات تجاوزت الـ 20 مليون جنيه مصري، رغم المنافسة القوية على شباك التذاكر، ويعتبر من أوائل الأفلام التي تم عرضها في المملكة العربية السعودية بعروض كاملة العدد.

وانطلق الفيلم مؤخرًا في دور العرض المصرية مترجمًا بلغة الإشارة، كما وجهت الصفحة وشركة مقام للإنتاج الفني لصاحبها سيف عريبي التقدير للصم والبكم مؤكدةً أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، آملةً أن تكون هذه الخطوة بادرة لتقديم أعمال فنية تناقش حياتهم.

الفيلم هو الأول عربيًا بتكنولوجيا 4Dx، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهم.