كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - شاهد.. أحدث إطلالة للفنانة منة فضالي



شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصور جديدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" خلال تواجدها في الكويت، وظهرت منة خلال الصور بإطلالة مميزة مرتدية ملابس صيفية ونالت إعجاب متابعيها. وعلقت "منة" على الصور قائلة: "القلب الناعم في عالم قاسٍ هو الشجاعة وليس الضعف". جدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة الشابة، "بيت السلايف" وشارك في بطولته بوسي، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، عبير صبري، طارق صبري، جيهان خليل، تأليف حسين محرم ومن إخراج محمد عبدالخالق.



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