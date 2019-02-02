كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - سما المصري تنهار من البكاء ..اليكم السبب

انهارت الفنانة سما المصري من البكاء اثناء استضافتها في حلقة الامس من برنامج “قطعوا الرجالة” الذي تقدمه الاعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار.

بكاء سما المصري جاء بعد سؤالها ان كانت تعيش في قلق حيث قالت: “انا الحمدلله كويسة مش تعيسة بس مش مثل ما الناس فاهمة”.

وتابعت انها تتضايق من “بصة” بعض الناس وقالت: “انتم مش عارفين عني حاجة انت عارفني انا بالليل بقعد بكلم ربنا اقوله ايه؟”.

واضافت سما: “بقوله اوقف جنبي ما تسبنيش وهو بيوقف جنبي على فكرة كثير في الوقت الذي فيه اقرب الناس ليكي بيتخوا عنك”.