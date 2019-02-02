كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - شعر فتاة يتحدى الجاذبية بسبب الطقس البارد في أمريكا - فيديو
يحاول سكان المناطق الأمريكية التي تعرضت إلى موجة طقس باردة الحفاظ على معنوياتهم مرتفعة، والسخرية من درجات الحرارة المنخفضة بشتى الطرق.
ولم تتوقع "تايلور سكالون" طالبة، أنها ستصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما غردت بمقطع فيديو لها أثناء وقوف شعرها بعدما تجمد بفعل الطقس.
ونشرت "تايلور" مقطع الفيديو عبر تويتر، وشاهده 3 ملايين مشاهد، ونال عشرات الآلاف من الإعجاب.
وظهرت الطالبة التي تعيش في ولاية أيوا، في مقطع فيديو مدته 13 ثانية وهي تقف خارج باب المنزل، حيث تعالت ضحكاتها عندما رأت شعرها المتموج يتحدى الجاذبية.
وقالت تايلور: إنها حصلت على تصفيفة الشعر الطريفة عندما غسلت شعرها وخرجت لمدة 4 دقائق في الطقس البارد.
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