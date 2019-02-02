كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - مشهد صادم لطفلة تدخن الشيشة في العراق - فيديو

نشر موقع ذا صن لقطات لرجل يعطي طفلة "الشيشة" لتمسكها وتبدأ في التدخين كشخص بالغ محترف، وتصاعد الدخان من فمها.

ومن المرجح أن يكون الحادث وقع في العراق، حيث ظهر صوت رجل يتحدث في الخلفية باللغة العربية يقول للطفلة إن التدخين ليس جيدًا لها، لكن الطفلة استمرت في تدخين الشيشة، وصرخت عندما حاول الرجل سحب أنبوب الشيشة من يديها.

وذكر موقع ذا صن أن تدخين الشيشة لمدة ساعة يعادل نفس كمية الدخان من 100 سيجارة، ويتعرض مدخنو الشيشة لخطر الإصابة بنفس أنواع الأمراض التي يتعرض لها مدخنو السجائر مثل أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.