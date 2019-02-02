كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 08:32 مساءً - بالفيديو.. الأهلي يحقق فوز صعب على الباطن بالدوري السعودي

الأهلي

حقق أهلي جدة فوزاً صعباً على مضيفه الباطن، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب نادي الباطن.

بداية المباراة كانت قوية من أصحاب الأرض، الغامدي يمر من حارس الأهلي ويسدد ولكن يجد عبد الشافي يقف لها بالمرصاد على خط المرمى، لينقذ فريقه من هدف أول.

سجل هدف التقدم للضيوف، سلمان المؤشر، وذلك في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل ان يتعادل جونثان بينتس عند الدقيقة 41 لأصحاب الأرض، ويهدر زميله إسماعيل بانجورا ركلة جزاء في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، سجل عبد الفتاح عسيري هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 54، ويحافظ عليه الأهلي حتى نهاية المباراة.

بهذه النتيجة يصبح رصيد الأهلي 33 نقطة، بينما يأتي الباطن في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.