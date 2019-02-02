راقصة الباليه "شيماء" تطلق ورشة لـ"متحدي الإعاقة".. "كلنا عندنا جسم"

منذ نعومة أظافرها تهوى الفتاة الثلاثينية رقص البالية من عمر 8 سنوات، دائمًا تبحث عن الاختلاف لذلك انضمت للعديد من الورش الفنية حتى تم اختيارها من قبل شركة المشرق للإنتاج في إطار مهرجان "دي كاف" في ثاني تجربة لها لتدريب ذوي القدرات الخاصة.

وقالت شيماء شكري، أثناء حديثها لـ"هُن"، "كلنا عندنا جسم ونقدر نتحرك بروحنا ومينفعش الإعاقة تقف بينا وبين احلامنا فلازم نلاقي طريقة مختلفة نعمل بيها اللي إحنا عاوزينه".

شغفها بالفن جعلها تسعى وراء أحلامها حتى التحقت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهناك درست الفنون البصرية والمسرح، ومن خلال الجامعة استطاعت أن تتعلم الفن بمركز دار الأوبرا، ثم أكملت في برنامج ورش الرقص المعاصر باستديو عماد الدين، ثم تخرجت في برنامج "سيدز" لتدريس الرقص.

وتهدف الورشة كما ذكرت إلى إيجاد مساحة للأجسام للاستكشاف والتحرك والتواصل والتعبير عن الذات من خلال الرقص بمشاركة ذوي القدرات الخاصة، "مفيش فرق بينا وبينهم كل حاجة إحنا بنعملها هما كمان يقدروا يعملوها وأحسن مننا".

ومن ضمن الصعوبات التي واجهتها كما ذكرت: "نقص الموارد وعدم وجود مسارح كثيرة نستطيع ابراز فننا من خلالها".

وتمنت "شيماء"، انتشار الفكرة بشكل كبير، وإزالة كافة القيود التي تمنع ذوي القدرات من ممارسة ما يتمنون ممارسته.

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