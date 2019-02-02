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نشرت الفنانة زينة، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عبر خاصية "استوري"، صورًا لها بصحبة الفنان تامر حسني، وزوجته بسمة بوسيل، ومجموعة من أصدقائهما.
وعلقت على الصور: "الحلوين"، ولم يكن ذلك الظهور الأول للفنانة زينة بصحبة تامر حسني وزوجته، حيث ظهرا معًا منذ عدة أشهر داخل أحد مستشفيات الأطفال.
يذكر أن أخر أعمال زينة، مسلسلها الذي تم عرضه في رمضان "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، بصحبة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم الفنانة زينة وفتحي عبد الوهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة تنشر صور بصحبة تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.. "الحلوين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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