بعد "درة".. أحمد السعدني يحتضن إنجي علي.. ومتابعون: "هي مراتك فين"

نشر الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له وهو يحتضن الإعلامية إنجي علي، مُعلقًا: "My crazy lazy friend".

وتفاعل العديد مع الصورة فعلق أحدهما: "هو كل يوم واحدة".. بينما أضاف الأخير: "فين مراتك الله يكون في عونها".

وكان السعدني، نشر مؤخرًا صورة له وهو يحتضن الفنانة التونسية "درة" خلال احتفالها بعيد ميلادها، أمس، وسط زملائهما من الوسط الفني.

الأمر الذي تفاعل معه الجمهور، ما بين مشيدين بإطلالة الفنانة، وعلاقة الصداقة بينهم، وما بين منتقدي مظهر الصورة، فعلق أحدهما قائلًا: "مفيش داعي للحركة دي يا أحمد، باين على وجه درة قلقانة كثير ومش مرتاحة"، وتابع الأخير: "شكلها مدايقة من الحضن ده".

ولم تكن درة وحدها فسبقها من قبل الفنانة مي عز الدين، بعدما نشر منذ عدة أشهر صورة مع الفنانة مي عز الدين، وعلق حينها قائلًا: "أخت حقيقة شكرا لوجودك بجانبي في الأيام الصعبة".

الأمر الذي أثار جدلًا، حولهما حيث اعتقد البعض أن علاقتهما أكبر من الصداقة.

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