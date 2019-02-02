تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للراقصة سما المصري، بصحبة الإعلامية منى عراقي، في كواليس مقابلتها، أمس، عبر فضائية "النهار".
وأظهر المقطع سؤال "عراقي" للأخيرة عن المعاكسات التي تتعرض لها، لتجيب سما: "ما بمشيش في الشارع بس لو حصل واتعاكست بكون مبسوطة".
وأضافت: "بتبسط أما اتعاكس ويتقالي يا "بطل" أو يا "حتة".
وحلت سما المصري، أمس، ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامجها "قطعوا الرجالة" عبر فضائية "النهار".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| سما المصري: بتبسط أما اتعاكس وبحب الناس تقولي يا "بطل" أو يا "حتة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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