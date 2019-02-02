بالفيديو| سما المصري: بتبسط أما اتعاكس وبحب الناس تقولي يا "بطل" أو يا "حتة"

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للراقصة سما المصري، بصحبة الإعلامية منى عراقي، في كواليس مقابلتها، أمس، عبر فضائية "النهار".

وأظهر المقطع سؤال "عراقي" للأخيرة عن المعاكسات التي تتعرض لها، لتجيب سما: "ما بمشيش في الشارع بس لو حصل واتعاكست بكون مبسوطة".

وأضافت: "بتبسط أما اتعاكس ويتقالي يا "بطل" أو يا "حتة".

وحلت سما المصري، أمس، ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامجها "قطعوا الرجالة" عبر فضائية "النهار".

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