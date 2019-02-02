كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - السلطات اليمنية تعلن إحباط تهريب صواريخ وطائرات "درون" للميليشيات

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ، إحباط تهريب كميات من الصواريخ و طائرات بلا طيار محمّلة على شاحنات متوسطة كانت في طريقها إلى صنعاء.

وقال اللواء محمد بن عبود الشريف وكيل أول وزارة الداخلية لصحيفة الشرق الأوسط إن الإطاحة بهذه الكميات من الأسلحة جاء نتيجة عملية بحث وتحرٍ، موضحاً أن هذه الأسلحة شملت صواريخ، ومتفجرات، وطائرات مسيرّة، حُملت على مركبات شحن متوسطة وتم ضبطُ هذه الحمولة على مشارف محافظتي مأرب والجوف، قبل وصولها إلى العاصمة صنعاء.

وفي السياق قال أحمد عطية وزيرُ الأوقاف اليمني في حديث للعربية، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذُ موقف حازم من انتهاكات الحوثي، مضيفاً أنه إذا كان خيارُ الحوثي الحلَّ العسكري فليترُك العالمُ الحكومةَ الشرعية تتعامل معه.

وكانت وزارة العدل في حكومة#ميليشيات الحوثي الانقلابية غير المعترف بها، قد أصدرت في وقت سابق، قائمة بنحو 1200 اسم من خصومها من قيادات الدولة اليمنية الشرعية، بهدف استصدار أحكام بمصادرة منازلهم وممتلكاتهم تمهيدا للاستحواذ عليها.

وبحسب الوثائق التي تم تسريبها، فإن القائمة تضم 1142 شخصا من القيادات المعارضين لانقلابها على السلطة الشرعية، بينهم قيادات في الدولة والجيش الوطني وقيادات حزبية وشخصيات اجتماعية وأعضاء برلمان.