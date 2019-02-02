كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - محافظ دمياط: إرجاء الرسم السنوى واستمرار صرف التراخيص الملاحية لوحدات وسفن الصيد
دمياط - محمد حمدي
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه تم التواصل مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل لبحث الشكوى التى تقدم بها شيخ الصيادين بالمحافظة الخاصة بسداد الرسوم السنوية و إصدار التراخيص الملاحية لسفن الصيد
حيث أكدت المحافظ أنه وفورا تم إصدار إشارة من اللواء خالد زهران مدير عام الشئون الفنية بالإدارة المركزية للتفتيش البحرى إلى جميع فروع التفتيش البحرى متضمنة استمرار صرف التراخيص الملاحية لوحدات وسفن الصيد وإرجاء تحصيل الرسم السنوى طبقا للمادة الثامنة من قانون الرسوم رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ لسفن صيد الأسماك.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ دمياط: إرجاء الرسم السنوى واستمرار صرف التراخيص الملاحية لوحدات وسفن الصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.