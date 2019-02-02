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كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - بالصور - الزمالك يخوض مرانه الختامي قبل مواجهة جورماهيا
الزمالك
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريباته على ملعب كازراني بنيروبي، استعدادا لمواجهة فريق جورماهيا الكينى، غدا الأحد، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وأقيم المران الختامى للفريق بدون حضور جماهير أو وسائل إعلام، وذلك لتوفير مزيد من التركيز للفريق قبل هذه المواجهة الهامة.
الجدير بالذكر أن المباراة ستقام فى الثالثة عصر الغد.
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