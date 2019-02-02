كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - جامعة الإسكندرية تهنا الطلاب الوافدين لفوزهم بكاس الانشطه الطلابيه



الإسكندرية: نسرين عبد الرحيم استقبل الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فريق جامعة الإسكندرية من الطلاب الوافدين لتهنأتهم بالفوز بكأس الأكثر مشاركة فى الأنشطة الطلابية خلال مشاركتهم فى الملتقى الأول للجامعات المصرية في الفترة من 27 إلى 29 يناير والذى استضافته جامعة المنصورة بمشاركة 35 جنسية مختلفة من 17 جامعة مصرية شاركت خلالها جامعة الإسكندرية ب 70 طالب وطالبة من أبناؤها الوافدين للدراسة بالجامعة وقد حصدت الجامعة المراكز التالية :- • المركز الثاني طائرة بنات • المركز الثاني بلايستيشن • المركز الثاني طائرة بنين • المركز الاول سباق دراجات • المركز الثالث قدم • المركز الاول تليماتش • الانشطة الفنية • المركز الاول رسم • المركز الثاني شعر فصحي • المركز الأول و المركز الثاني شعر فرنسي حيث اكد الدكتور هشام جابر حرص الجامعة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية ومساعدتهم في الانخراط داخل الانشطة الطلابية خلال فترة دراستهم بالجامعة .

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