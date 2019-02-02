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مصر المثقفة.. 2 مليون زائر لمعرض الكتاب حتى الآن

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كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - مصر المثقفة.. 2 مليون زائر لمعرض الكتاب حتى الآن


مصر المثقفة.. 2 مليون زائر لمعرض الكتاب حتى الآن

هل يمكن ان تصدق ان زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي بلغ حتى الآن 2 مليون زائر..

كل الناس هناك.. شباب وشابات .. رجال ونساء .. كبار السن وصغار السن.

الكل يسعى لهذا المكان.. وكأنه يتطلع إلى المستقبل.

نجاح معرض الكتاب بهذا المستوى يشكل علامة تفاؤل عالية رغم كل المشاكل والازمات التى تصعق المصريين..

اتفرج على الصور ولا تندهش.

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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