كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - طاقم حكام تونسي يدير مباراة بيراميدز والداخلية

بيراميدز

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح تعيين طاقم تحكيم عربي لإدارة مباراة بيراميدز والداخلية المقرر لها الإثنين المقبل بالجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي بيراميدز طلب استبعاد الحكام التوانسة من إدارة مبارياته خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك بورتوكول بين لجنتي الحكام في الاتحادين المصري والتونسي على تبادل الحكام.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هوية الحكم التونسي والطاقم المعاون له خلال ساعات.

ويحتل براميدز المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر.