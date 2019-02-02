مجلس المقاصة يجتمع لتحديد موقفه من إلغاء الدوري

كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - يعقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، اجتماعا خلال الساعات المقبلة، قبل اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية والمقرر له الأربعاء.

ويبحث مجلس إدارة الفريق الفيومي، خلال الاجتماع الرأي النهائي من موقف النادي من إلغاء أو استمرار الدوري هذا الموسم، بعد اعتراض بعض الأندية على مؤجلات الأهلي، وكذلك تنظيم مصر كأس الأمم الأفريقية يونيو المقبل.

كان مجلس الجبلاية قد قرر عقد اجتماع مع أندية الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل لحل أزمة الدوري.

