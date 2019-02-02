كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - شاهد.. أخر ظهور للفنانة سارة الشامي بملابس كاجوال



حرصت الفنانة الشابة سارة الشامي، على مشاركة جمهورها بأحدث صورها، عبر صفحته بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام". وظهرت "الشامي" في الصور، مرتدية ملابس كاجوال، نالت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن سارة الشامى شاركت في عام 2018 بــ4 أعمال سينمائية منها عملين داخل السباق الرمضانى وهما "كلبش 2، ورحيم"، كما شاركت في كل من فيلم "حرب كرموز" والجزء الثانى من مسلسل "الأب الروحي".



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