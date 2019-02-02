كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 07:00 مساءً - قريبا.. ظهور اعلانات على الواتساب

يشهد مستخدمو تطبيق المراسلات العالمي "واتساب"، تغييرًا كبيرًا في 2019، فقد بدأ تطبيق WhatsApp الشهير باعتباره تطبيقًا مجانيًا بدون إعلانات في عام 2009 ولكن هذا كله على وشك التغيير.

ستظهر الإعلانات في صفحة الحالة ولكن لم تحدد WhatsApp حتى الآن موعد بدء ظهور هذه الإعلانات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ومع ذلك، تحدث أحد التنفيذيين لشركة acebook COO "شيريل ساندبرج" حديثًا عن موعد وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة، وأضاف "لازلنا نركز بشكل كبير على تجربة المستهلك هناك، لدينا تطبيق WhatsApp Business، الذي يساعد الأنشطة التجارية على التواصل مع المستهلكين، وهذا ينمو جيدًا ولكن فرصة تحقيق الدخل غير متوفرة".

في حديثه إلى Forbes، أكد متحدث باسم WhatsApp أن تطبيق الدردشة سيبدأ في عرض الإعلانات في ميزة Status الخاصة به في عام 2019.

كما أضاف أحد المؤسسين السابقين لـ"واتساب"، "جان كوم"، "هذه الشركات تعرف كل شيء حرفيا عنك ، وأصدقائك ، اهتماماتك ، وأنها تستخدم كل شيء لبيع الإعلانات".

فيما أضاف: "لا يستيقظ أي شخص لرؤية المزيد من الإعلانات ، ولا يذهب أحد إلى التفكير في الإعلانات التي سيشاهدها غدًا، نحن نعلم أن الناس يذهبون للنوم متحمسون حول من تحدثوا معه في ذلك اليوم".