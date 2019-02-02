انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة معتمرين أردنيين إثر اصطدام حافلتهما بالجمال السائبة بتبوك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 06:51 مساءً - توفي مواطنان أردنيان، وأصيب 6 آخرون نتيجة تعرض حافلتهم لاصطدام بعدد من الجمال السائبة، مساء أمس الجمعة، على طريق تيماء - تبوك أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها اليوم السبت، أنها تنسق مع قنصليتها في جدة لتأمين المعتمرين المصابين، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة وتقديم المساعدة لبقية الركاب.

وقالت الوزارة: "غادر 3 مصابين المستشفى من أصل 5 أصيبوا نتيجة حادث وقع مساء اليوم الجمعة بمنطقة تيماء السعودية لحافلة معتمرين أردنيين أثناء عودتهم للأراضي الأردنية".

وقال مدير العمرة الناطق الإعلامي باسم دائرة الحج والعمرة يوسف القضاة في تصريحات صحفية: "إن مواطنين اثنين ما زالا يتلقيان العلاج في أحد المستشفيات السعودية، وحالتهما الصحية متوسطة".

بدوره، أكد فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، أنه أوعز للجهات ذات العلاقة كافة بسرعة تقديم العون والاهتمام الكامل والعناية الصحية لجميع الركاب إلى حين عودتهم.

وبين المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة علي القحطاني أنه تم تأمين حافلة بديلة، حيث تم مغادرة جميع ركاب الحافلة اليوم السبت، متجهين إلى الأردن في حين لا يزال ستة من المصابين محل المتابعة الطبية، خلافاً لتصريح وزارة الخارجية الأردنية التي قالت إن المصابين 5.