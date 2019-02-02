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نشر الفنان مجدي الهواري، صورًا لابنته "مريم"، احتفالًا بعيد ميلادها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق على الصور: "حبيبتي بنوتي ياللي حبيت شبهي علشان شبهك.. كل سنة وانت طيبة ياقلبي وعقبال ألف سنة".
وانهالت التعليقات على الصورة بسبب الشبه بينها وبين والدتها غادة عادل، حيث علق أحد متابعيه: "شبه مامتها أكثر"، وقال آخر: "شبه مامتها بس عينها زيك"، وقالت أخرى: "كل سنة وهي طيبة، ولو إني حاسة إنها شبه غادة أكتر".
وكان أعلن مجدي الهواري، والفنانة غادة عادل، انفصالهما بعد زواج استمر 20 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| مجدي الهواري ينشر صور لابنته.. ومتابعيه: "شبه مامتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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