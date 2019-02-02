مدير أعمال هيفاء وهبي يثير الجدل حول علاقتهما بـ"تدوينة رومانسية"

أثارت علاقة الفنانة هيفاء وهبي، بمدير أعمالها محمد وزيري، مؤخرًا حالة من الجدل، إذ تحدث البعض حول علاقة حب تربطهما معًا دون رد من أحد الطرفين.

وأعاد الوزيري التساؤلات حولهما من جديد بعدما نشر تدوينة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأرفقها بصورة لهيفاء كُتب عليها "حب" باللغة الإنجليزية، وعلق عليها كاتبا: "قبل هيفا كانت حياتي كده، وبعد ما دخلت حياتي بقت كده".

كما سبق تلك المرة عددًا من المواقف المثيرة للجدل، إذ كتب تدوينة أخرى أهداها لهيفاء وهبي على الموقع ذاته، في ديسمبر الماضي، جاء فيها: "أحببتك.. فارتقى الإحساس.. فوجدت بعدك أن النساء إشاعة يتداولها الناس".

وكانت هيفاء وهبي، قد طرحت أغاني ألبومها الجديد "حوا"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، واحدة تلو الأخرى.

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