"زينب" تطلب "الخلع" من زوجها: "يتناول منشطات جنسية.. ويعاشرني 10 مرات يوميا"

أقامت سيدة دعوى خلع من زوجها، داخل محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة، حيث ذكرت في دعوتها القضائية بأنه يطلب منها ممارسة العلاقة الزوجية أكثر من 10 مرات في اليوم الواحد.

فعلى مدار 8 سنوات هي مدة زواج "زينب" (اسم مستعار)، التي تقدمت بطلب "الخلع"، حيث ذكرت في الدعوى القضائية بأنه خلال الـ4 أشهر الأخيرة تبدلت الأحوال مع زوجها، الذي مكث في المنزل وظل يلح عليها في كثرة ممارسة العلاقة الحميمية معها باستمرار، حتى وصل الأمر إلى 10 مرات خلال اليوم الواحد.

وظنت السيدة، في البداية، بأن زوجها لديه "شره جنسي"، ونصحته بالذهاب إلى الطبيب، لكنه رفض ذلك، واكتشفت بعد بأن زوجها يتناول المنشطات الجنسية، لذلك بدأت في رفض معاشرته الجنسية.

وتابعت الزوجة أن الزوج بدأ في ربطها بالسرير وإجبارها على المعاشرة الزوجية، فحاولت الهرب من المنزل وأقدمت على رفع دعوى الخلع.

وتأتي هذه الدعوى، بعد أسابيع من الواقعة التي شهدتها إحدى محاكم العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تقدمت سيدة سودانية بطلب "الخلع" حيث قالت أنها تعاني من كثرة معاشرة زوجها لها، حيث وصلت إلى 12 مرة خلال اليوم الواحد.

وكان موقع "النيلين" السوداني، نشر هذه القصة حيث ذكر تصريحات السيدة السودانية، بأن مطالب الزوج في معاشرتها حرمتها من الاعتناء بأطفالها ونظافة منزلها.

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