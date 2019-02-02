بينها الكعب الهرمي.. لا تفوتي أحدث صيحات الأحذية لعام 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت صيحات الموضة لهذا العام بألوان وقصات الشعر متنوعة وجذابة، بالإضافة إلى أزياء الشتاء والربيع، وبما أن الأحذية أيضًا أساسية ولا غنى عنها لإكمال كل إطلالة، إليك أحدث صيحات الأحذية الآن لعام 2019، فلا تفوتيها.

الصندل الرياضي

ستشهد موضة أحذية هذا العام ظهورًا قويًا للصندل الرياضي، والذي سيتوفر بألوان وأشكال مختلفة.

تصميمات ذات شعار

ستغلب التصميمات ذات الشعار موضة أحذية هذا العام، وخاصة في الربيع، فلا تترددي في اختيار حذاء يتميز بتصميم ذي شعار ماركتك المفضلة.

درجات البرتقالي

في حين أن اللون البيج يتميز بشعبية كبيرة الآن، إلا أن البرتقالي بمختلف درجاته سيكون المسيطر على أحذية هذا العام، سواء الكعب العالي أو الأحذية الرياضية.

الكعب الهرمي

من بين مختلف تصميمات الكعب، مثل الرفيع والكيتن، ستتميز موضة أحذية 2019 بتصميمات استثنائية ذات كعوب هرمية.

حذاء ماري جين

يأتي حذاء ماري جين ضمن أحدث وأبرز صيحات الأحذية هذا العام، فلا تترددي في اختياره وإضافته إلى خزانتك.