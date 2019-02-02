كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - عاجل- وفاة المخرج المسرحي محمد أبو السعود
توفى، منذ قليل، المخرج المسرحي محمد أبو السعود.
ونعى الفنان صبري فواز المخرج الشاب، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"معلقا: "الإنسان محمد أبو السعود، المخرج والمبدع الحقيقى، رحل عن الزيف اللى عايشين فيه، فى رحمة الله الواسعة، اللهم رحمتك ومحبتك ورضاك، اللهم ياحنان يامنان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ولم تعلن أسرته- حتى الآن- موعد صلاة الجنازة أو مكان العزاء
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