كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - انضمام طائرة جديدة لأسطول مصرللطيران للشحن الجوي

تماشيا مع توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بتنفيذ خطة تحديث اسطول شركة مصر للطيران للشحن الجوي بالتزامن مع تنفيذ خطة تحديث اسطول الركاب لتحقيق رضا العملاء في مختلف مجالات النقل الجوي ، صرح الطيار احمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران انه وصلت اليوم الي مطار القاهرة قادمة من مطار دريسدن بألمانيا الطائرة الثانية من طراز الايرباص A330 200 حمولة 59 طن بعد تحويلها من طائرة ركاب الي طائرة بضائع لتنضم لأسطول شركة الشحن الجوي لتصبح تضم طائرتين من هذا الطراز العريض.

واضاف عادل انه سيساهم أسطول طائرات الشحن الجوي بعد تحديثه بشكل فعال في نقل الصادرات المصرية التي تشهدا تزايدا الي أوروبا وافريقيا و دول العالم خاصة مع عمليات التطوير في قرية بضائع مطار القاهرة والمطارات المصرية وافتتاح مطارات جديدة .

واضاف الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي انه تم تحويل الطائرة في شركة EFW العالمية المتخصصة في صيانة و تحويل الطائرات بترخيص من شركة ايرباص العالمية كما انه من المتوقع انضمام الطائرة الثالثة بعد ستة اشهر وجاري دراسة ضم طائرتين إضافيتين ليكون في أسطول الشركة ٥ طائرات من هذا الطراز بخلاف استغلال الفراغات المتاحة علي طائرات الركاب مما يزيد من القدرة الاستيعابية لشحن البضائع في ظل زيادة حجم الصادرات المصرية .