كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - دوري الأبطال - مازيمبي يُهين الأفريقي التونسي بثمانية أهداف نظيفة

مازيمبي

سحق فريق مازيمبي الكونغولي، نظيره الأفريقي التونسي، بثمانية أهداف دون رد في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

مازيمبي سجل الأول كيفين مونديكو في الدقيقة 12 قبل أن يُضيف ميكا الثاني في الدقيقة 23، وسجل موليكا الثالث في الدقيقة 37 قبل أن يُضيف مونديكو الرابع في الدقيقة 39.

شهية مازيمبي للتهديف استمرت في الشوط الثاني حيث عاد موليكا للتهديف من جديد في الدقيقة 62، قبل أن يضيف موبوتو السادس في الدقيقة 76، وسجل ميشكاك السابع في الدقيقة 81، وسجل مونديكو الثامن في الدقيقة 84.

ويحتل صدارة هذه المجموعة الشباب القسنطيني برصيد 6 نقاط، وكان الكاف قد قرر إقصاء النادي الإسماعيلي من هذه المباراة بعد أحداث مباراة الفريق أمام الإفريقي.

وعليه تم إلغاء نتائج مازيمبي والإفريقي أمام الإسماعيلي ليكون رصيد الثنائي قبل هذه المواجهة صفر.

وبعد مباراة السبت أصبح رصيد مازيمبي 3 نقاط فيما استمر رصيد الأفريقي عند صفر.