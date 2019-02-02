كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - السيسي يستقبل وفد من الكونغو الديمقراطية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وفداً رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية ممثلا عن كل من الرئيس الحالى تشيسكيدى والرئيس السابق كابيلا.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد دعم مصر الكامل للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمنى في الكونغو الديمقراطية كعامل أساسي للتنمية فى البلاد.
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