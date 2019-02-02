كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - أصالة تقدم إعتذار للشاعر عبد الحميد حباك لهذا السبب

قدمت المطربة أصالة اعتذارا إلى الشاعر عبد الحميد حباك، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بسبب خطأها فى انتساب الأغنية إلى الشاعر أمير طعيمة فى تغريدة لها من قبل.

وقالت أصالة: "وكمان مرّه الّلي كتب (نكته بايخه) الشاعر الشّاطر والحسّاس (عبد الحميد حبّاك) ، وبعتذر منّه.. وهي أنا صلّحت وقولوله مايزعل منّي".

وجاء هذا الاعتذار بعد عديد من التعليقات من جانب متابعيها حيث يتساءلون عن الشاعر الذي كتب الأغنية أمير أم عبد الحميد حباك" وهو ما دفع أصالة لكتابة هذه التغريدة للتأكيد على اسم الشاعر والاعتذار له.

يذكر أن أصالة حددت شهر فبراير لطرح ألبومها الجديد والذي من المقرر أن يشهد تعاونا مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.