كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - وفد من «العاصمة الإدارية» يزور النمسا وفرنسا للترويج للمشروع

أعلنت شركة العاصمة الإدارية توجه وفد من شركة العاصمة الإدارية، اليوم، إلى النمسا وفرنسا.

ويأتي في مقدمة الوفد، أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ونخبة من شركة العاصمة الإدارية يضم رئيس القطاع العقاري والمتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية إلى النمسا وفرنسا، للتواصل مع الجالية المصرية في الخارج، ووسائل الإعلام العالمية للتعريف بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومجهودات الدولة المصرية في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تليق بالمواطن المصري في ظل القيادة السياسية الحالية التي تسعي للأفضل لكل المصريين.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها شركة العاصمة الإدارية للتعريف بالمشروع والتواصل مع جميع المواطنين المصريين في الداخل والخارج.