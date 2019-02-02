كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - بالصور..أسهل الخطوات لعمل الكيك بالكاكاو



تجد بعض ربات البيوت صعوبة فى إعداد الكيك بالمنزل، بسبب عدم ضمان ارتفاع سمكها عند خروجها من الفرن، ولذلك نتعرف فى السطور القادمة، على طريقة عمل الكيك بالكاكاو، بخطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع " allrecipes". مكونات الكيك بالكاكاو: 3 بيض. 1/2 كوب سكر. 1/2 ملعقة كبيرة نشا. 1 ملعقة كبيرة بايكنج باودر. 1/2 كوب كاكاو بودرة. 1 كوب حليب سائل. رشة ملح. 1 كوب زيت. 2 كوب دقيق. 1 ملعقة صغيره فانيلا. طريقة تحضير الكيك بالكاكاو: - أولى خطوات عمل الكيك هى تسخين الفرن على 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية). - احضرى وعاء كبير وضيفى فيه السكر والدقيق والكاكاو ومسحوق الخبز وصودا الخبز والملح معاً وخلطهم، ثم أضيفى البيض والحليب والزيت والفانيلا ، وخلط المزيج لمدة دقيقتين على سرعة متوسطة للخلاط. - قومى بدهن الصينية بالزيت مع رش الدقيق عليه ثم سكب الخليط، وإدخال صينية الكيك في فرن لمده 45 دقيقة مع ملاحظة عدم فتح الفرن قبل 30 إلى 35 دقيقة.





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