انت الان تتابع تفاصيل خبر الأردن يحذر مواطنيه من نشر خصوصياتهم على وسائل التواصل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 05:22 مساءً - حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بالمملكة الأردنية المواطنين من نشر تفاصيل حياتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الوحدة المواطنين، في منشور لها على "فيسبوك"، اليوم السبت، للحفاظ على خصوصيتهم لضمان أمنهم.

ولم تستثنِ "الجرائم الإلكترونية" في منشورها أي تطبيق أو موقع للتواصل الاجتماعي، في إشارة إلى وجود إمكانية فقد البيانات أو التجسّس الإلكتروني عليها.

يُشار إلى أن التجسس الإلكتروني يرتبط بالتطورات التي تحدث في مجتمع المعلومات، وهو يزداد خطورة كلما زاد التقدم في المجال المعلوماتي.

وأدّت زيادة اعتماد المجتمعات على تقنيات الإنترنت في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز التجسس الإلكتروني؛ للحصول على الممتلكات والأسرار الخاصة، لا سيما في الدول الصناعية الكبرى.