نقاش يقتل ابنته بعد تعذيبها 3 ساعات لشكه في سلوكها

"180 دقيقة".. هي مدة التعذيب التي استغرقها نقاش لقتل ابنته في منطقة المنيب.. ملف القضية أمام الجنايات، وتنظر محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات المحكمة خلال الأسبوع المقبل.

الواقعة التي راح ضحيتها فتاة لم تتجاوز السابعة عشر عامًا من عمرها، قتلت على يد والدها، بعد وصلة تعذيب استمرت 3 ساعات انتهت بقتل الضحية، بعدما احتجزها وقيدها بالحبال وتعدى عليها بالضرب داخل غرفة شقتهما بمنطقة المنيب التابع لقسم الجيزة، وفقا لما ورد في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن الأب المنسوب إليه تهمة القتل العمد يدعي "أيمن. ع"، 42 عامًا، نقاش، أحكم وثاق ابنته "شيرين" 17 عامًا، باستخدام الحبال وشريط لاصق، وتعدى عليها بالضرب بعصا خشبية لمدة 3 ساعات متواصلة لشكه في سلوكها، وخروجها كثيرًا من المنزل، حتى فارقت الحياة.

وتم ضبط الأب المنسوب إليه تهمة القتل لابنته، بمعرفة قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي أجريت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه تم اكتشاف تفاصيل الواقعة، بورود بلاغ من ربة منزل تدعى "سناء. م" 39 عامًا، إلى قسم شرطة الجيزة، تفيد بوفاة نجلتها داخل غرفة نومها.

وانتقل فريق من المباحث، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، لمناظرة الجثة وتبين أنها مسجاة على ظهرها أعلى سرير غرفة النوم، وبها عدة إصابات عبارة عن كدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، واتهمت والدة الفتاة، زوجها "الأب"، بارتكاب الواقعة.

وألقي القبض على والد الفتاة، وبمناقشته اعترف أثناء استجوابه أمام المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم الجيزة، وسجلت القوات اعترافاته، وأمر العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، وناظرت جثة الضحية آنذاك، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وقررت حبس الأب على ذمة التحقيقات، وبعدما تسلمت تقرير الطب الشرعي النهائي حول الواقعة، أصدرت النيابة قرارًا بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام الجنايات، ومن المقرر محاكمة المتهم أمام المحكمة خلال الأسبوع المقبل.

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