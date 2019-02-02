نانسي عجرم تنشر الصورة الأولى لمولودتها الجديدة "ليا"

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لمولودتها الجديدة "ليا"، التي رُزقت بها من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، بالأمس.
وعلقت نانسي على الصورة قائلةً: "هبة أخرى من الله وشعاع جديد من الضوء قد دخلت منزلنا يا ليا الجميلة، لا أستطيع الانتظار للمشي معا".
وتابعت بتقديم الوعد لها: "ووعد بأن أكون هناك من أجلك في كل الأوقات، والآن بعد أن أمسكت بك بين ذراعي، تضاعفت تلك المشاعر بعشرة أضعاف، لا يمكن للكلمات وصف حبنا لكِ في قلوبنا".
وكانت نانسي عجرم قد طرحت مؤخرًا كليب "بدنا نولع الجو"، وهي من كلمات سمير نخلة، وألحان جوزيف جحا، ومن إخراج سمير سرياني.
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