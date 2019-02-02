كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 03:59 مساءً - النائب عصام خلاف يطالب مدبولي بحسم أزمة حوافز المعلمين

طالب عصام خلاف، عضو مجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعليم والمالية والتخطيط، بسرعة إيجاد حل عادل ينصف آلاف المعلمين في مصر، ويسترد لهم حقوقهم المسلوبة.

كما طالب "خلاف"، في طلب إحاطة تقدم به اليوم، السبت، إلى المجلس، بسرعة صرف الحوافز والمكافآت والبدلات والعلاوات للمعلمين على أساسى مرتب 2019 وليس على أساس عام 2014.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن راتب المعلم لم يشهد أي زيادة منذ عام 2014، ويتم الخصم منه على أساس 2019، وأصبح المعلم يتقاضى راتبًا أقل مما يتقاضاه في 2014، وهو ما ما كان له بالغ الأثر السيئ على جموع المعلمين، في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح خلاف أن جميع فئات المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، شهدت تحسنًا في دخولها وأجورها، يتناسب إلى حد ما مع الظروف الاقتصادية التي شهدتها مصر تزامنًا مع اتجاه الحكومة لتطبيق برنامجها الاقتصادي، إلا أنه على الجانب الآخر، يترقب قطاع عريض من المعلمين ، أي نظرة حكومية لرفع المعاناة عنهم.

واختتم النائب: "يخطئ من يظن أن النهضة التي تقوم عليها الدول، وتنشدها مصر في الوقت الراهن، قائمة فقط على آلات ومعدات ومصانع وإنترنت فحسب، بل إن النهضة الحقيقية التي يتطلع إليها الوطن تبدأ من المعلم في المدرسة".