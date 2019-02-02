كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 03:59 مساءً - رانيا محمود ياسين تكشف عن دورها أمام الزعيم في رمضان

كشفت النجمة رانيا محمود ياسين عن دورها في مسلسل "فلانتينو" أمام الزعيم عادل إمام المقرر عرضه رمضان المقبل.

وعن دورها قالت رانيا: "أجسد دور مدرسة فرنساوى في مدرسة إنترناشونال، وهي سيدة جميلة ورقيقة تحب زوجها لدرجة كبيرة، ولم ينعم عليها الله بالإنجاب، ليشاهد بعد ذلك الجمهور ما ستمر به في حياتها"، مشيرة إلى أن الشخصية ستشهد الكثير من التطورات.

"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة ماجنوم للمنتجين هشام تحسين ورامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، ووفاء صادق، ومحمد كيلاني، وطارق الإبياري، وهدى المفتي.