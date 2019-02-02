كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 03:59 مساءً - "نطحة جاموسة" تقتل طفلا.. وطالبة تورط أهلها بإخفاء جثته خوفا من العقاب

"نطح جاموسة" قتل طفلا وأخفت صاحبتها الجثة 10 أيام بمركز سمسطا في محافظة بني سويف، وبعد مرور تلك الفترة الزمنية، كشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لغز إختفاء طفل يبلغ 3 سنوات، ومقيم في عزبة الشماشرجي، حيث تبين أن الطفل قتل من "جاموسة"، بعدما "نطحته".

وذكرت تحريات المباحث، أنه عقب عودة طالبة تدعي فاطمة، من أرض والدها الزراعية في طريقها للمنزل، واقتيادها رأس ماشية "جاموسة"، وأمام منزل أسرة المجني عليه اصطدمت به رأس الماشية "نطحته"، ما أدى إلى وفاته.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أنه عقب ذلك نقلت الطالبة جثمانه إلى منزل أهليتها حيث قامت ووالديها ونجل عمها بوضعه داخل جوال وإخفائه أسفل أريكة خوفًا من بطش أهله واتفقوا جميعا على استمرار إخفاء الجثة بمنزلهم لحين التخلص منها، وعقب مرور 5 أيام على اختفاء الجثة، نقلوا الجثة وألقوها في ترعة بسبب انبعاث رائحة كريهة.

وذكرت تحريات المباحث، أنه عقب ظهور جثة المجني عليه، انتقلت قوة أمنية من المباحث، وناظرت الجثة وتبين وجود جروح بالوجه والجبهة وشرخ بالجمجمة، وأن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة قبل العثور على جثته بـ"أيام".

وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات وتحديد آخر مشاهدات للمجني عليه، توصلت القوات إلى مرتكب الواقعة، وجرى استئذان النيابة العامة، وألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.