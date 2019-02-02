احتفالا بعيد ميلادهما.. شاكيرا بـ"نيولوك" جديد في برشلونة

احتلفت المطربة الكولومبية من أصول لبنانية، شاكيرا، بعيد ميلادها الـ42، اليوم السبت، بإطلالة جديدة لها.

والتقط مصورو الباباراتزي صورًا حديثة لشاكيرا في برشلونة، حيث ظهرت بعدما قصت شعرها الأشقر الطويل، وكانت مرتدية سروال جينز مع قميص أبيض وسترة سوداء ووشاح مزين باللون الأزرق، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وتكهنت تقارير بأن "نيولوك" شاكيرا الجديد، جاء أيضًا استعدادا لجولتها الغنائية المقبلة، وفقا لمجلة "هولا" الإسبانية.

ومن ناحية أخرى، احتفل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بعيد ميلاد اللاعب جيرارد بيكيه، صديق شاكيرا ووالد أطفالها، بعيد ميلاده، الذي يصادف عيد ميلاد صديقته.

وشارك الحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر"، اليوم السبت، صورة لبيكيه، وهنأه معها بعيد ميلاده الـ32.

ونشأت قصة حب شاكيرا وبيكيه في عام 2011، وأثمرت علاقتهما عن طفلين.

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