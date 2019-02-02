تامر حسني يهنئ نانسي عجرم بمولودتها الثالثة

وضعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم مولودتها الثالثة "ليا"، من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، بالأمس. وحرص الفنان تامر حسني على تهنئتها وزوجها بقدوم مولودتهما الثالثة، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "مليون مبروك نانسي مليون مبروك فادي.. أحلى ليا في الدنيا.. الله يحميها". ومازح "تامر" الفنانة نانسي عجرم، لإنجابها طفلة ثالثة لتنضم بذلك لشقيقتيها إيلا وميلا، وكتب جزء من أغنيتها "يا بنات يا بنات يابنات.. اللي مخلفش بنات"، معلقًا: "عملتيها وصابت". وكانت نانسي عجرم قد طرحت مؤخرًا كليب "بدنا نولع الجو"، وهي من كلمات سمير نخلة، وألحان جوزيف جحا، ومن إخراج سمير سرياني. ​

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