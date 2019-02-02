كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. السبت 2 فبراير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج

قراء البشاير الكرام حرصاً منا على تقديم خدمة إخبارية مميزة نقدم لكم متابعة لأخر أخبار الأبراج وخدمة "حظك اليوم" اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 هو :

برج الحمل 21 مارس- 19 إبريل:

صحتك الجسدية والعقلية في أحسن أحوالها، فلا تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك، سوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك في الأهداف ويمكنهم المضي قدمًا كفريق، هكذا تستطيع العمل اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبير لكي تصل في النهاية إلى أهدافك.

برج الثور 20 إبريل- 20 مايو:

لا يمكن التغلب على العقبات التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة، يجب أن تغيِّر مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة وأن لا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك كثيرًا، يكمن الحل بداخلك، فببعض الثقة بالنفس تستطيع التغلب على هذه المشكلات والإمساك بزمام الأمور مرة أخرى.

برج الجوزاء 21 مايو- 20 يونيو:

الأمور اليوم تقع في مكانها السليم، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك. في العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة، حتى في حياتك الشخصية تستطيع الاستمتاع بأوقات سعيدة نتيجة للانطباع الجيد الذي تتركه على كل من تقابلهم، استمتع بهذه المرحلة من الإنجاز السهل والنجاح قبل أن تنتهي.

برج السرطان 21 يونيو- 22 يوليو:

يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل، لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب، في حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها، اكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدي.

برج الأسد 23 يوليو- 22 أغسطس:

قد تجد نفسك في مواقف حرجة وتشعر في هذه الأثناء بالضعف، طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي غير متناغم وغير فعَّال، توخى الحذر إذا أردت أن تحرز تقدمًا على حساب الآخرين، فذلك التصرف قد يخلق العديد من المنافسين والمعارضين، ولن يجلب لك هذا إلا المتاعب، في حين أن تأخر مساعيك بعض الشيء وانتهاج نمط معيشة هادئة، سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي دون فوضى.

برج العذراء 23 أغسطس- 22 سبتمبر:

ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي، مع ذلك، حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة، قد يتأثر جسمك إذا زاد الضغط عليه.

برج الميزان 23 سبتمبر- 23 أكتوبر:

تغمرك الحيوية والنشاط ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف، وإن كان الأمر بيدك لذهبت في مغامرة استكشافية، استسلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم، حماسك ونشاطك الداخلي سيعطيانك القوة وقدرة التحمل اللازمين للقيام باستكشافات وفهم أشياء جديدة، لا تخجل من التقرب والتعرف على الناس وتأمل روائع الطبيعة سوف تثري هذه التجارب والصداقات والاستكشافات الجديدة حياتك بشكل كبير ولفترة طويلة.

برج العقرب 24 أكتوبر- 21 نوفمبر:

يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن لا تبالي بذلك، إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة، إذن، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك: بل على العكس، كن يقظًا فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة.

برج القوس 22 نوفمبر- 21 ديسمبر:

تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر في كل مكان، تأكد من أنك تُقَدِر هؤلاء الأشخاص حق تقديرهم وذلك للفوائد التي تأتي من خلالهم وكذلك لقيمتهم الشخصية.

برج الجدي 22 ديسمبر- 19 يناير:

تشعر بالراحة التامة فيما يخص ذاتك والأمور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إلى من هم قريبين منك، استغل الفرصة الآن للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية، أكمل خططك بأفكار الآخرين وابدأ في العمل بطاقة مركزة، فما كان يبدو غير متاح قد أصبح الآن في متناول يدك.

برج الدلو 20 يناير- 18 فبراير:

يبدو أنه قد حان أخيرًا وقت تنفيذ أحلامك؛ تحل بالشجاعة وسوف تتمكن من تغيير ليس فقط حياتك الشخصية، ولكن حياتك المهنية أيضًا، قد تكون أيضًا نموذجًا يحتذي به من حولك، إلا أنك يجب أيضًا أن تجد الوقت للتنفيس عن ذاتك حتى تقضي على التوتر، خصص وقت فراغك للأنشطة الرياضية، سوف يضمن ذلك أن تظل أهدافك نصب عينيك.

برج الحوت 19 فبراير- 20 مارس:

مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل، اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق، قد يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضًا النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معًا، بما أنك تشعر بحالتك الجيدة، فإنك مهتم بصحة الآخرين، ولكن لا تنسى أن تعمل على تغيير عاداتك الحياتية غير الصحية.