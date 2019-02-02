كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - تريزيجيه أساسيًا مع قاسم باشا أمام سيفاسبور بالدوري التركي
تريزيجيه
أعلن المدرب التركي "مصطفى دنيزلي" المدير الفني لنادي قاسم باشا، تشكيل فريقه الرسمي، سيفاسبور بالدوري التركي.
ويحل فريق قاسم باشا ضيفًا على نظيره فريق سيفاسبور على ملعب "ياني سيفاس" في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشر من الدوري التركي.
وشهد التشكيل الأساسية لقاسم، تواجد اللاعب "محمود حسن تريزيجيه" جناح منتخب مصر، والمحترف في صفوف قاسم باشا، فيما تواجد مواطنه الوافد الجديد "كريم حافظ" خارج قائمة الفريق.
ويحتل قاسم باشا المركز السابع في سلم ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، فيما يأتي سيفاسبور في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه أساسيًا مع قاسم باشا أمام سيفاسبور بالدوري التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.