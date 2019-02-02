كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - تريزيجيه أساسيًا مع قاسم باشا أمام سيفاسبور بالدوري التركي

تريزيجيه

أعلن المدرب التركي "مصطفى دنيزلي" المدير الفني لنادي قاسم باشا، تشكيل فريقه الرسمي، سيفاسبور بالدوري التركي.

ويحل فريق قاسم باشا ضيفًا على نظيره فريق سيفاسبور على ملعب "ياني سيفاس" في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشر من الدوري التركي.

وشهد التشكيل الأساسية لقاسم، تواجد اللاعب "محمود حسن تريزيجيه" جناح منتخب مصر، والمحترف في صفوف قاسم باشا، فيما تواجد مواطنه الوافد الجديد "كريم حافظ" خارج قائمة الفريق.

ويحتل قاسم باشا المركز السابع في سلم ترتيب الدوري التركي برصيد 29 نقطة، فيما يأتي سيفاسبور في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.