كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - شعاع: شركات خدمات مالية وعقارية تستفيد من خفض الفائدة المرتقب

قالت شركة شعاع للأبحاث في تقرير حديث أمس، إن هناك 4 مجموعات تضم شركات مدرجة بالبورصة قد تستفيد من خفض أسعار الفائدة المرتقب خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت شعاع أنه من المتوقع أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس على الأكثر خلال النصف الأول من 2019.

وبحسب التقرير، سينعكس المردود الإيجابي لخفض أسعار الفائدة على أسهم الشركات التي تعكس ميزانياتها ارتفاع الرافعة المالية أو الشركات التي يرتبط انتعاش نشاطها بتراجع مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة، ولاسيما القطاع العقاري وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، فضلا عن الشركات التي تتسم بتوزيعات أرباح مرتفع، بحسب "مباشر".

وعن المجموعة الأولى للشركات المستفيدة من خفض الفائدة والتي تضم الشركات ذات رافعة مالية مرتفعة، أشارت شعاع إلى أن هناك 5 شركات ضمن تلك المجموعة وهي (أسيك للتعدين ودومتي وغبور أوتو وحديد عز، بالإضافة إلى دايس للملابس).

وذكرت شعاع أن حجم الاستفادة من خفض الفائدة في تلك المجموعة مرهون بنسبة مساهمة الديون المقومة بالجنيه بإجمالي ديون كل شركة.

وعن شركات القطاع العقاري، المتوقع أن تستفيد أيضا في السياسة التيسيرية للمركزي، توقعت شعاع أن تستفيد الشركات ذات معدل ديون مرتفع وعلى سبيل المثال أوراسكوم للتنمية وبالم هيلز.

وعلى مستوى المجموعة الثالثة قد تستفيد الشركات العاملة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية مثل ثروة كابيتال والمجموعة المالية هيرمس، وسي أي كابيتال، والتوفيق للتأجير التمويلي، بحسب التقرير.

وأخيرا قد تستفيد الشركات التي تتميز بعائد توزيعات أرباح مرتفعة مثل بنك كريدي أجريكول، وبنك فيصل الإسلامي، والنساجون الشرقيون، وفقا لشعاع.

وبحسب استطلاع أجراه مباشر، تشير غالبية التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2-3% خلال العام المقبل، وذلك مع متوسط تضخم يتراوح بين 13-15% خلال 2019.

وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.9% في 2019، و13.9% خلال العام الجاري.