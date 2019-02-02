كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - غدًا.. رئيس معلومات الوزراء يشارك بندوة فى معرض الكتاب

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، مشاركة المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء في ندوة الحرية في عصر المعلوماتية غدا الأحد بقاعة ثروت عكاشة بمعرض الكتاب 2019.

وأوضح المركز أن الندوة تتناول موضوع الحرية في عصر المعلوماتية، ويشارك في الندوة أيضا كل من، الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، والمهندس عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات والإنترنت.