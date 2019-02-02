كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - إستقالات واسعة في بنوك أبو ظبي بمصر : تعرف علي السبب

يعقد بنك الاتحاد الوطنى - مصر اجتماع مجلس إدارته "السبت" اليوم لاتخاذ القرارات اللازمة بعد إعلان اندماج مجموعة الاتحاد الوطنى مع بنكى أبوظبى التجارى والهلال فى الإمارات.

وتقدم محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذى لمجموعة الاتحاد الوطنى ونائب رئيس مجلس إدارة الوحدة فى مصر باستقالته عقب إعلان صفقة الاندماج مباشرة بين البنكين الإماراتيين واستحواذهما على بنك الهلال تحت مسمى بنك أبوظبى التجارى، مع احتفاظ بنك الهلال باسمه وعلامته التجارية الحاليين وسيزاول نشاطه كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية ضمن المجموعة الجديدة.

وذكرت البنوك الثلاثة فى بيان مشترك أنها ستركز على التوسع فى السوق الإماراتية مع التواجد الانتقائى فى بعض الأسواق الدولية.

واستبعدت المصادر التخارج من وحدة بنك الاتحاد الوطنى مصر فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن الوحدة فى مصر ستتقدم بطلب للبنك المركزى لتغيير العلامة التجارية، وذلك بعد الانتهاء من كامل إجراءات الاستحواذ.

وقالت البنوك الثلاثة فى بيانها، إن الصفقة ستتم عبر اندماج قانوني، وسيتم بمقتضى الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني إصدار أسهم جديدة فى بنك أبوظبى التجارى لصالح مساهمى بنك الاتحاد الوطنى بمعدل 0.5966 سهم مقابل كل سهم كانوا يمتلكونه فى بنك الاتحاد الوطنى.