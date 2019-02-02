كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - لحظات مرعبة لانفجار آيفون في وجه صاحبه - فيديو

وثق مقطع فيديو لقطات صادمة للحظة انفجار هاتف آيفون في وجه شاب صيني واشتعال النيران في شعره.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، الشاب وهو يجلس ويتصفح هاتفه الجوال، وفجأة انفجر في وجهه مما تسبب في اشتعال النيران في شعره، وحرق حواجبه، هرع الشاب ونهض من على الكرسي وراح يطفئ نفسه قبل اشتعال النار في ملابسه.

وعندما تمكن من إخماد النيران راح يمسح وجهه بعد أن احترق شعره وحواجبه.

ووفقا لموقع لايف ليك، يقول المالك، الملقب بـ"هو"، "إن هاتفه iPhone 6 Plus يبدو أنه كان به عطل قبل وقوع الحادث".