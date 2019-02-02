كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - نهاية مروعة لطفلة انشغل والدها بهاتفه المحمول - فيديو

تسبب انشغال أب في هاتفه الجوال في سقوط طفلته الصغيرة تحت قطار في إحدى محطات السكك الحديدية في الصين.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص، الطفلة الصغيرة وهي عالقة تحت القطار وذلك بعد سقوطها من خلال فجوة المنصة بينما كان والدها يحدق في هاتفه المحمول.

ووفقا لموقع لايف ليك، أظهر الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، الطفلة التي ترتدي سترة باللون الوردي تقف أسفل القطار المتوقف، حيث راحت تبكي وراح والدها يتحدث معها حتى يطمئنها، وسط حشد من المواطنين والركاب.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل أخرى عن الواقعة.